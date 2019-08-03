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РИА Новости

Правительство одобрило изменения процедуры спецоценки условий труда

Вчера, 09:49
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект, предусматривающий изменения порядка специальной оценки условий труда, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект предлагает установить дополнительный механизм контроля за передачей отчетов организациями, которые проводят специальную оценку условий труда (СОУТ) В Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения СОУТ.
Законопроект одобрен 22 июля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.
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