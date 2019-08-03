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РИА Новости

В ДНР заявили, что ВСУ оборудуют новые позиции у линии соприкосновения

Вчера, 09:39
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© РИА Новости / Андрей Веселов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие полка спецназначения армии ДНР
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
© РИА Новости / Андрей Веселов
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Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют новые позиции вблизи линии соприкосновения в Донбассе на мариупольском направлении, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашей разведкой отмечается оборудование новых инженерных укреплений противника в районах (подконтрольных Киеву – ред.) населенных пунктов Водяное и Талаковка", - сказал представитель ведомства.
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Он также заявил, что в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Богдановка украинские силовики для сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений глушат сигнал БПЛА ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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