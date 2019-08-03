В ДНР заявили, что ВСУ оборудуют новые позиции у линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют новые позиции вблизи линии соприкосновения в Донбассе на мариупольском направлении, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Нашей разведкой отмечается оборудование новых инженерных укреплений противника в районах (подконтрольных Киеву – ред.) населенных пунктов Водяное и Талаковка", - сказал представитель ведомства.

Он также заявил, что в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Богдановка украинские силовики для сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений глушат сигнал БПЛА ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.