Мутко раскритиковал работу властей Приангарья по ликвидации паводка

НИЖНЕУДИНСК, 3 авг — РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал муниципальные власти Иркутской области за работу по решению жилищных вопросов людей, пострадавших от паводка.

"Мы простаиваем из-за вас, главы муниципальных образований, <...> ответьте базовые вещи", — сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения.

По словам вице-премьера, главы муниципальных образований тормозят решения по обследованию домов, задерживают выдачу актов и сертификатов. При этом никто из пострадавших, чье жилье было признано негодным, пока не переехал в новый дом.

"Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный. <...> Без вас здесь, мужики, не разберемся. И губернатор здесь без вас не разберется. Быстрее в руки возьмите себя", — призвал Мутко.

Накануне вице-премьер выразил недовольство работой мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко и пообещал им "жесткий разговор".

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. Более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун.

Из-за стихии погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 39 тысяч человек.