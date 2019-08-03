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РИА Новости

Мутко раскритиковал работу властей Приангарья по ликвидации паводка

Вчера, 09:37
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС РФ
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НИЖНЕУДИНСК, 3 авг — РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал муниципальные власти Иркутской области за работу по решению жилищных вопросов людей, пострадавших от паводка.
"Мы простаиваем из-за вас, главы муниципальных образований, <...> ответьте базовые вещи", — сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения.
По словам вице-премьера, главы муниципальных образований тормозят решения по обследованию домов, задерживают выдачу актов и сертификатов. При этом никто из пострадавших, чье жилье было признано негодным, пока не переехал в новый дом.

"Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный. <...> Без вас здесь, мужики, не разберемся. И губернатор здесь без вас не разберется. Быстрее в руки возьмите себя", — призвал Мутко.

Накануне вице-премьер выразил недовольство работой мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко и пообещал им "жесткий разговор".
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. Более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун.
Из-за стихии погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 39 тысяч человек.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
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Популярные комментарии
Мутко, а где твоя работа? Пустозвон.
3 августа, 10:09
сергей карпухин
2021000
Пустое место, а не вице-премьер...
3 августа, 10:04
Владимир Белогорский
1621001
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