ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За прошедшие сутки (ВСУ - ред.) пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции ДНР.