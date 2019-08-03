ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Накануне в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За прошедшие сутки (ВСУ - ред.) пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
При этом он отметил, что ДНР полностью соблюдает режим прекращения огня.