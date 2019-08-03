В Крыму раскритиковали слова директора сафари-парка о пожарах в Сибири

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Депутат парламента Крыма Владислав Ганжара назвал гнусными и отвратительными слова владельца сафари-парка для львов "Тайган" Олега Зубкова, который выразил сожаление из-за того, что немцы не захватили Сибирь в 1941 году.

По мнению Зубкова, в таком случае "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие". Многие пользователи сочли это утверждение безнравственным.

"Услышав такое заявление, в первую очередь становится стыдно, что среди крымчан есть люди с такой позицией. Это отвратительное, гнусное и безнравственное заявление Зубкова. В этом отношении он оскорбил чувства всех людей, которые противостояли фашистскому режиму и отдали миллионы своих жизней, чтобы отстоять нашу родину", — сказал Ганжара РИА Новости.

По его словам, спекуляции на трагедии пожаров в Сибири недопустимы.

"Это мысль одного человека, не более того. Жаль, что она прозвучала с Крымского полуострова. Погоня за тем, чтобы напомнить о себе, позволяет подобным персонажам делать такие заявления. Этот человек должен как минимум извиниться и понять, что он сделал. Такие мысли стоит расценивать как предательство исторической памяти нашего народа. Таким мыслям не место в публичном пространстве", — добавил депутат.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около трех миллионов гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.