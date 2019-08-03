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РИА Новости

В Крыму раскритиковали слова директора сафари-парка о пожарах в Сибири

Вчера, 09:31
14120
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Депутат парламента Крыма Владислав Ганжара назвал гнусными и отвратительными слова владельца сафари-парка для львов "Тайган" Олега Зубкова, который выразил сожаление из-за того, что немцы не захватили Сибирь в 1941 году.
По мнению Зубкова, в таком случае "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие". Многие пользователи сочли это утверждение безнравственным.
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"Услышав такое заявление, в первую очередь становится стыдно, что среди крымчан есть люди с такой позицией. Это отвратительное, гнусное и безнравственное заявление Зубкова. В этом отношении он оскорбил чувства всех людей, которые противостояли фашистскому режиму и отдали миллионы своих жизней, чтобы отстоять нашу родину", — сказал Ганжара РИА Новости.
По его словам, спекуляции на трагедии пожаров в Сибири недопустимы.

"Это мысль одного человека, не более того. Жаль, что она прозвучала с Крымского полуострова. Погоня за тем, чтобы напомнить о себе, позволяет подобным персонажам делать такие заявления. Этот человек должен как минимум извиниться и понять, что он сделал. Такие мысли стоит расценивать как предательство исторической памяти нашего народа. Таким мыслям не место в публичном пространстве", — добавил депутат.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около трех миллионов гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.
В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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8563314329
Олег ЗубковКрасноярский крайИркутская областьКрымОбщество
Популярные комментарии
Зубков прав, просто не ту аналогию привёл.
3 августа, 10:42
יפיון פה
33011464
Не критиковать надо, а сажать. Туда же в Сибирь.
3 августа, 10:01
bbogdanov65.ivanovo
79020016
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