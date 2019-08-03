Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T09:16Z
https://ria.ru/20190803/1557135762.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155713/55/1557135504_0:123:1440:933_1036x0_80_0_0_1b8cb711cc20c24c7834de36ba49bfce.jpg
РИА Новости

Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"

09:16
361
© РИА Новости / Ольга ТузоваПожар на улице Дубининская в Москве
Пожар на улице Дубининская в Москве
© РИА Новости / Ольга Тузова
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Общая площадь пожара в промышленном здании в центре Москвы может возрасти до 10 тысяч квадратных метров, огонь интенсивно распространяется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая". Площадь пожара, по последним официальным данным, составляла 2 тысячи квадратных метров. Превышений ПДК не выявлено.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
09:27
Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
"Общая площадь пожара может увеличиться до 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства, отметив, что это площадь всей постройки.
По его словам, огонь интенсивно распространяется.
110011
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пожар на улице Дубининская в Москве
Площадь пожара в центре Москвы выросла до пяти тысяч "квадратов"
РИА
Новости
Сотрудники МЧС
Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
Вид на Москву
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Лента
новостей
Пожар на улице Дубининская в Москве
Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара
Самолет Ил-76ТД с сотрудниками Уральского учебно-спасательного центра МЧС, прибывшими для участия в тушении лесных пожаров в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
Вертолет на тушении пожара на Дубининской улице в Москве
В МЧС рассказали о травме пострадавшего при пожаре в Москве сотрудника
Сотрудники МЧС
Площадь пожара в промышленном здании в Москве достигла тысячи "квадратов"
Пожарный
Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
Пожар на улице Дубининская в Москве
При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций
Вертолет на тушении пожара на Дубининской улице в Москве
Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета
Карета скорой помощи в США
В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31В Крыму слова директора сафари-парка о пожарах в Сибири назвали гнусными
09:27Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
09:24В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана
09:21Площадь пожара в центре Москвы выросла до пяти тысяч "квадратов"
09:16Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"
09:15Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:09Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
09:08Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара
09:03Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
08:56В МЧС рассказали о травме пострадавшего при пожаре в Москве сотрудника
08:54Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета
08:54Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
08:47Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
08:40В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
08:31Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"
08:29В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи
08:27Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
08:22В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
08:14При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный
08:13В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны силовиков
Лента новостейМолния