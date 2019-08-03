Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"

Пожар на улице Дубининская в Москве

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Общая площадь пожара в промышленном здании в центре Москвы может возрасти до 10 тысяч квадратных метров, огонь интенсивно распространяется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая". Площадь пожара, по последним официальным данным, составляла 2 тысячи квадратных метров. Превышений ПДК не выявлено.

"Общая площадь пожара может увеличиться до 10 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства, отметив, что это площадь всей постройки.