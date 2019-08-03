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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:15
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до 18 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Показания термометров остаются на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Днем плюс 16-18 в Москве, по области от 14 до 19 градусов", - сказал Леус.
Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление остается ниже нормы - 739 миллиметров ртутного столба.
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