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РИА Новости

Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири

09:09
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТД с сотрудниками Уральского учебно-спасательного центра МЧС, прибывшими для участия в тушении лесных пожаров в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Самолет Ил-76ТД с сотрудниками Уральского учебно-спасательного центра МЧС, прибывшими для участия в тушении лесных пожаров в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76, каждый из которых несет по 42 тонны воды, приступили к тушению пожаров в Красноярском крае 3 августа после ночного перерыва, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"По состоянию на 07:00 местного времени (03:00 мск) из аэропорта Красноярска вылетело для тушения пожаров шесть Ил-76. Отправка осуществляется парами, каждый самолет заправлен 42 тоннами воды", - уточнили в департаменте.
В пресс-службе военного ведомства также добавили, что в субботу будет проведено не менее 20 вылетов Ил-76, которые сбросят 840 тонн воды. Также 10 вертолетов Ми-8 проведут 110 сбросов (550 тонн воды) для тушения пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Авиация Минобороны РФ в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушила 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров.
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
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Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 34 вылета, сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1400 тонн воды.
Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды.
Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе.
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