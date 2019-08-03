Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири

Самолет Ил-76ТД с сотрудниками Уральского учебно-спасательного центра МЧС, прибывшими для участия в тушении лесных пожаров в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76, каждый из которых несет по 42 тонны воды, приступили к тушению пожаров в Красноярском крае 3 августа после ночного перерыва, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"По состоянию на 07:00 местного времени (03:00 мск) из аэропорта Красноярска вылетело для тушения пожаров шесть Ил-76. Отправка осуществляется парами, каждый самолет заправлен 42 тоннами воды", - уточнили в департаменте.

В пресс-службе военного ведомства также добавили, что в субботу будет проведено не менее 20 вылетов Ил-76, которые сбросят 840 тонн воды. Также 10 вертолетов Ми-8 проведут 110 сбросов (550 тонн воды) для тушения пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Авиация Минобороны РФ в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушила 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 34 вылета, сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1400 тонн воды.

Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды.