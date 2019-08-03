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РИА Новости

Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара

09:08
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© РИА Новости / Ольга ТузоваПожар на улице Дубининская в Москве
Пожар на улице Дубининская в Москве
© РИА Новости / Ольга Тузова
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение по Дубининской улице в Москве перекрыто в связи с работами по тушению крупного пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
"В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Московская ГИБДД обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места происшествия", - сообщили в пресс-службе.
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