Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара

Пожар на улице Дубининская в Москве

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение по Дубининской улице в Москве перекрыто в связи с работами по тушению крупного пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

"В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Московская ГИБДД обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места происшествия", - сообщили в пресс-службе.