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РИА Новости

Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета

08:54
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© РИА Новости / Ольга ТузоваВертолет на тушении пожара на Дубининской улице в Москве
Вертолет на тушении пожара на Дубининской улице в Москве
© РИА Новости / Ольга Тузова
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два вертолета тушат пожар в бывшем промышленном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, пожар возник в субботу утром в пустующем промышленном здании в центре Москвы по адресу улица Дубининская, 41, строение 4. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. Позже в пресс-службе ГУМЧС сообщили, что в горящем здании произошло обрушение перекрытий.
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"Два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара. По предварительным данным, на улице Проезд Жукова, 19 в районе "Павелецкой" загорелось старое нежилое помещение. Вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет им сбрасывать на очаг возгорания каждому до 5 тонн огнегасящей жидкости", - говорится в сообщении.
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