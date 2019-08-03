Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета

Вертолет на тушении пожара на Дубининской улице в Москве

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два вертолета тушат пожар в бывшем промышленном здании в центре Москвы, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, пожар возник в субботу утром в пустующем промышленном здании в центре Москвы по адресу улица Дубининская, 41, строение 4. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. Позже в пресс-службе ГУМЧС сообщили, что в горящем здании произошло обрушение перекрытий.