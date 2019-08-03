В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи

"Четвертого-пятого августа 2019 г. в районах Забайкальского края сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. НМУ (неблагоприятные метеорологические условия - ред.) первой степени опасности продлеваются до 08.00 часов 05 августа 2019 года", - говорится в сообщении гидрометцентра на официальном сайте.

В пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу со ссылкой на синоптиков отметили, что превышения вредных веществ в воздухе не зарегистрировано. "В результате выноса воздушных масс с северных районов Иркутской области и республики Бурятия по всей территории Забайкальского края наблюдается задымление. Наиболее задымленные районы - Каларский, Тунгокоченский, Тунгиро-олекминский и Читинский. При этом, по данным синоптиков, превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе на территории Забайкальского края не зарегистрировано", – говорится в сообщении.