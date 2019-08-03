В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии

ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Подачу воды в пять городов самопровозглашенной Луганской народной республики сократили из-за аварии на водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

"В связи с порывом на водоводе "Алчевск – Петровское" 2 августа прекращена подача воды по этому водоводу до устранения аварии. Вследствие этого сокращена подача воды на города: Антрацит, Красный Луч, Петровское на 50%, Перевальск – 20 %, Алчевск – 10%", - сообщили в пресс-службе МЧС.