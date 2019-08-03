В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 2 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики использовали минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным ведомства, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Нижнее Лозовое, Обозное, Фрунзе, Калиново.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.