В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Вчера, 23:20В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
"За 2 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики использовали минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным ведомства, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Нижнее Лозовое, Обозное, Фрунзе, Калиново.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.