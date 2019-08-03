Госдеп рассказал, когда могут снять санкции против России по делу Скрипалей

"Санкции могут быть сняты только по истечении этого 12-месячного периода, если исполнительная власть (США) определит и подтвердит Конгрессу, что Россия выполнила ряд условий, описанных в законе "О контроле над химическим и биологическим оружием", включая предоставление надежных гарантий того, что 1) она не готовится к применению химического оружия; 2) она предоставила гарантии того, что она не будет применять химическое оружие в будущем; 3) она позволила международным инспекторам проверить эти гарантии; и 4) она выплатила возмещение жертвам нападения в Солсбери", - говорится в сообщении госдепартамента.