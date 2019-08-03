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РИА Новости

Санкции США на экспорт в Россию затронут только материалы, связанные с ОМУ

07:24
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Экспортные ограничения, которые входят во второй раунд санкций США по делу Скрипалей, затронут только материалы, связанные с оружием массового уничтожения, сообщил госдепартамент.
"Дополнительные экспортные ограничения будут касаться только материалов, чей экспорт контролируется министерством торговли (США) по причинам, связанным с нераспространением химического и биологического оружия. Выдача лицензий на экспорт этих материалов российским компаниям, принадлежащим или финансирующимся государством, будет рассматриваться исходя из презумпции отказа", - говорится в заявлении госдепа. При этом существующие контракты разрешат продолжить.
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Также по отдельности продолжат рассматривать выдачу лицензий на экспорт в РФ космической продукции, наименований, которые относятся к безопасности гражданской авиации. Таким же образом будут рассматриваться лицензии на экспорт коммерческим компаниям в РФ для гражданских целей, экспорт для использования подразделениями американских и других иностранных компаний в РФ, а также лицензии для выдачи российским гражданам, работающим в США.
Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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