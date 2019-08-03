Санкции США на экспорт в Россию затронут только материалы, связанные с ОМУ

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Экспортные ограничения, которые входят во второй раунд санкций США по делу Скрипалей, затронут только материалы, связанные с оружием массового уничтожения, сообщил госдепартамент.

"Дополнительные экспортные ограничения будут касаться только материалов, чей экспорт контролируется министерством торговли (США) по причинам, связанным с нераспространением химического и биологического оружия. Выдача лицензий на экспорт этих материалов российским компаниям, принадлежащим или финансирующимся государством, будет рассматриваться исходя из презумпции отказа", - говорится в заявлении госдепа. При этом существующие контракты разрешат продолжить.

Также по отдельности продолжат рассматривать выдачу лицензий на экспорт в РФ космической продукции, наименований, которые относятся к безопасности гражданской авиации. Таким же образом будут рассматриваться лицензии на экспорт коммерческим компаниям в РФ для гражданских целей, экспорт для использования подразделениями американских и других иностранных компаний в РФ, а также лицензии для выдачи российским гражданам, работающим в США.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.