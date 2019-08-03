Третья группа косаток следует по Амуру к месту выпуска в Охотское море

ХАБАРОВСК, 3 авг - РИА Новости. Третья группа косаток из бухты Средней следует на судне по реке Амур к месту выпуска на свободу в Охотском море Хабаровского края, специалисты создали все условия для их комфортного путешествия, сообщает в субботу пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Машины с тремя косатками из бухты Средняя в Приморье прибыли в Хабаровск в пятницу. Животных перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка, где снова перегрузят на машины и доставят на мыс Перовского к месту выпуска. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля.

Как сообщает ВНИРО, в порту Хабаровска погрузка трех транспортировочных ванн с косатками прошла успешно, животным поменяли воду. Судно в ночь отшвартовалось от причала и начало движение по Амуру.

"Ведется постоянное наблюдение за поведением животных и за температурой воды в ваннах. На борту необходимый объем льда для того, чтобы поддерживать комфортную для животных температуру воды. Спины и плавник косаток покрыли специальной мазью для предотвращения кожных покровов от пересыхания, а над транспортировочными ваннами навесили солнцезащитный тент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что косаток сопровождают опытные тренеры, ветеринары и ученые ВНИРО. Судно прибудет в поселок Иннокентьевка Николаевского района в понедельник во второй половине дня. Животным сменят воду, сделают массаж, ванны перегрузят на автотранспорт и колонна двинется к Охотскому морю. Погодные условия на мысе Перовского, где пройдет выпуск животных, благоприятные.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.