Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T07:15Z
https://ria.ru/20190803/1557134524.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155707/45/1557074528_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_eec477ebf5773fc75b03feeb32bae208.jpg
РИА Новости

Третья группа косаток следует по Амуру к месту выпуска в Охотское море

07:15
662
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыпуск на волю косаток из "китовой тюрьмы"
Выпуск на волю косаток из китовой тюрьмы
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Выпуск на волю косаток из "китовой тюрьмы"
ХАБАРОВСК, 3 авг - РИА Новости. Третья группа косаток из бухты Средней следует на судне по реке Амур к месту выпуска на свободу в Охотском море Хабаровского края, специалисты создали все условия для их комфортного путешествия, сообщает в субботу пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Машины с тремя косатками из бухты Средняя в Приморье прибыли в Хабаровск в пятницу. Животных перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка, где снова перегрузят на машины и доставят на мыс Перовского к месту выпуска. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля.
Как сообщает ВНИРО, в порту Хабаровска погрузка трех транспортировочных ванн с косатками прошла успешно, животным поменяли воду. Судно в ночь отшвартовалось от причала и начало движение по Амуру.
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
Вчера, 09:59
Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
"Ведется постоянное наблюдение за поведением животных и за температурой воды в ваннах. На борту необходимый объем льда для того, чтобы поддерживать комфортную для животных температуру воды. Спины и плавник косаток покрыли специальной мазью для предотвращения кожных покровов от пересыхания, а над транспортировочными ваннами навесили солнцезащитный тент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что косаток сопровождают опытные тренеры, ветеринары и ученые ВНИРО. Судно прибудет в поселок Иннокентьевка Николаевского района в понедельник во второй половине дня. Животным сменят воду, сделают массаж, ванны перегрузят на автотранспорт и колонна двинется к Охотскому морю. Погодные условия на мысе Перовского, где пройдет выпуск животных, благоприятные.
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
Вчера, 08:55
Greenpeace не нашел нарушений в транспортировке косаток в Хабаровск
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. -0-
300010
Обсудить 0
Хабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Женщина с ребенком
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
РИА
Новости
Кадр из сериала Чернобыль
Создатели "Чернобыля" удалили важную сцену из сериала
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Многофункциональный истребитель Су-57
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
Лента
новостей
Убитая девушка-блогера Екатерина
Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о "дорогих" мужчинах
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за воровства, сообщили в ЛНР
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Гибель диджея в ДТП попала на видео
Гибель диджея в ДТП попала на видео
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду в России этим летом
Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн выступает на фестивале Рок над Волгой
Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом
Мэри Трейнер (Marie Trainer)
Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
Участок Филевской линии московского метро закрыт на выходные
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин упростил получение права на временное проживание в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
09:24В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана
09:21Площадь пожара в центре Москвы выросла до пяти тысяч "квадратов"
09:16Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"
09:15Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:09Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
09:08Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара
09:03Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
08:56В МЧС рассказали о травме пострадавшего при пожаре в Москве сотрудника
08:54Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета
08:54Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
08:47Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
08:40В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
08:31Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"
08:29В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи
08:27Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
08:22В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
08:14При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный
08:13В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:13Площадь пожара в промышленном здании в Москве достигла тысячи "квадратов"
Лента новостейМолния