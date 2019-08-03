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РИА Новости

В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций

06:50
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Санкции США против России в рамках дела Скрипалей включают ограничения на госдолг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве, говорится в заявлении Госдепартамента.

"Второй раунд санкций будет включать следующее: США будут против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд", - сообщили в ведомстве.

МВФ в настоящее время не осуществляет кредитование России, а Всемирный банк, где США играют ведущую роль, ограничил новые проекты на фоне разногласий Москвы и Вашингтона по Украине.
Американским банкам запретили "участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях", а также запретили выдавать кредиты правительству России в иностранной валюте.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Новыми санкциями США выставили напоказ свое бессилие, заявила Захарова
Кроме того, санкции налагают дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного министерством торговли США. Они затронут только материалы, связанные с оружием массового уничтожения.
"Выдача лицензий на экспорт этих материалов российским компаниям, принадлежащим или финансирующимся государством, будет рассматриваться исходя из презумпции отказа", - говорится в заявлении госдепа.
При этом реализация существующих контрактов не запрещена.
"Данные санкции ограничат доступ России к многосторонней системе банков развития, к рынку США при первичном размещении нерублевого суверенного долга, нерублевого финансирования долга и к материалам из США, которые стратегически важны для российской программы химического и биологического оружия. Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве.
Как и в случае с первым пакетом санкций, новые ограничения вступят в силу через 15 дней после того, как о них уведомят конгресс США - то есть, 19 августа. Эти санкции будут действовать как минимум 12 месяцев, сообщили в Госдепе. Отменить их могут при условии, что Москва продемонстрирует международным инспекторам "гарантии неприменения химического оружия", а также выплатит "возмещение жертвам нападения в Солсбери".
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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В Совфеде не исключили возможности ответных мер на второй пакет санкций США
Новые американские санкции против России
Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
Представитель МИД Мария Захарова отметила, что несмотря на "откровенную провокацию" в деле об отравлении Скрипалей, этот инцидент вновь используется в качестве предлога для санкций на основании закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием" и специального исполнительного распоряжения Белого дома.
Дипломат также напомнила, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия Россия давно ликвидировала его запасы, в чем неоднократно могли убедиться международные инспекторы.

Отравление в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
03:06
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
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Санкции в отношении РоссииРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не думай что олвейс и памперс российский продукт. Это просто США свои заводы в России построила.
3 августа, 07:40
Nainaborisvova Nbv
3101017
Штаты преобретают у России ,но суперджет из американских запчастей почему-то! Парадоксально!
3 августа, 07:39
Nainaborisvova Nbv
2801006
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