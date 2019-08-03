В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Санкции США против России в рамках дела Скрипалей включают ограничения на госдолг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве, говорится в заявлении Госдепартамента.

"Второй раунд санкций будет включать следующее: США будут против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд", - сообщили в ведомстве.

МВФ в настоящее время не осуществляет кредитование России, а Всемирный банк, где США играют ведущую роль, ограничил новые проекты на фоне разногласий Москвы и Вашингтона по Украине.

Американским банкам запретили "участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях", а также запретили выдавать кредиты правительству России в иностранной валюте.

Кроме того, санкции налагают дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного министерством торговли США. Они затронут только материалы, связанные с оружием массового уничтожения.

"Выдача лицензий на экспорт этих материалов российским компаниям, принадлежащим или финансирующимся государством, будет рассматриваться исходя из презумпции отказа", - говорится в заявлении госдепа.

При этом реализация существующих контрактов не запрещена.

"Данные санкции ограничат доступ России к многосторонней системе банков развития, к рынку США при первичном размещении нерублевого суверенного долга, нерублевого финансирования долга и к материалам из США, которые стратегически важны для российской программы химического и биологического оружия. Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

Как и в случае с первым пакетом санкций, новые ограничения вступят в силу через 15 дней после того, как о них уведомят конгресс США - то есть, 19 августа. Эти санкции будут действовать как минимум 12 месяцев, сообщили в Госдепе. Отменить их могут при условии, что Москва продемонстрирует международным инспекторам "гарантии неприменения химического оружия", а также выплатит "возмещение жертвам нападения в Солсбери".

Новые американские санкции против России

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

Представитель МИД Мария Захарова отметила, что несмотря на "откровенную провокацию" в деле об отравлении Скрипалей, этот инцидент вновь используется в качестве предлога для санкций на основании закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием" и специального исполнительного распоряжения Белого дома.

Дипломат также напомнила, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия Россия давно ликвидировала его запасы, в чем неоднократно могли убедиться международные инспекторы.

Отравление в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.