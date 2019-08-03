В Сети раскритиковали мать жениха за наряд "невесты"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху. Об этом сообщает Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху. Об этом сообщает Mirror

Снимком с церемонии, на котором невеста стоит по правую руку от жениха, поделились в треде "Свекровь в дикой природе" на Reddit. Девушка на фотографии одета в длинное белое кружевное платье с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы идентичный наряд.

Groom's mum slammed for upstaging bride with 'near identical dress and hairdo'https://t.co/IfTYLI3xhF pic.twitter.com/e5ls9nTEgB — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) 2 августа 2019 г.

"Честно говоря, она настолько похожа на невесту, что создается ощущение, будто у жениха две жены", — написала один из комментаторов. "Мать жениха даже не представляет, насколько она не права", — раскритиковала выбор женщины другая пользователь.

Еще один комментатор выразил мнение, что на это "неприятно смотреть".