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РИА Новости

В Сети раскритиковали мать жениха за наряд "невесты"

06:48
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСвадебная фотосессия
Свадебная фотосессия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Свадебная фотосессия. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху. Об этом сообщает Mirror.
Снимком с церемонии, на котором невеста стоит по правую руку от жениха, поделились в треде "Свекровь в дикой природе" на Reddit. Девушка на фотографии одета в длинное белое кружевное платье с глубоким V-образным декольте и открытыми плечами. Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы идентичный наряд.
"Честно говоря, она настолько похожа на невесту, что создается ощущение, будто у жениха две жены", — написала один из комментаторов. "Мать жениха даже не представляет, насколько она не права", — раскритиковала выбор женщины другая пользователь.
Еще один комментатор выразил мнение, что на это "неприятно смотреть".
Ранее невеста из Великобритании пожаловалась на неуместный наряд своей свекрови, который та решила надеть на церемонию бракосочетания. Как пишет издание Liverpool Echo, девушке не понравилось, что для торжества свекровь выбрала почти белое платье в пол с цветочным рисунком и шлейфом.
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