Один человек погиб, четверо пострадали при землетрясении в Индонезии

По данным газеты, один человек погиб в округе Лебак и четыре человека пострадали в округах Пандегланг и Сукабуми на острове Ява. Также были разрушены 113 зданий в провинциях Бантен и Западная Ява. Около тысячи человек после землетрясения уехали в провинцию Лампунг.