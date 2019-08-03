В Пекине более 60 человек госпитализировали из-за утечки хлора в бассейне

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Утечка газообразного хлора произошла в одном из бассейнов на юго-западе Пекина, в результате 61 человек был госпитализирован, говорится в заявлении местного правительства района Фаншань.

Инцидент произошел в пятницу вечером около 19.00 (14.00 мск), когда многие посетители бассейна "Жуйлай" в районе Фаншань почувствовали головокружение и рвоту.

Сразу после происшествия местные власти запустили план действий в чрезвычайных ситуациях - всех посетителей оперативно эвакуировали, пострадавших направили в больницы.

По состоянию на 9.00 субботы по местному времени (4.00 мск), в больницах остаются 38 человек, 23 пострадавших уже покинули медучреждения.