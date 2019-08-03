Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T06:24Z
https://ria.ru/20190803/1557134288.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/66396/64/663966467_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_52dc96b35f9b7a766835967352f12a54.jpg
РИА Новости

В Пекине более 60 человек госпитализировали из-за утечки хлора в бассейне

06:24
456
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБассейн
Бассейн
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Бассейн. Архивное фото
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Утечка газообразного хлора произошла в одном из бассейнов на юго-западе Пекина, в результате 61 человек был госпитализирован, говорится в заявлении местного правительства района Фаншань.
Инцидент произошел в пятницу вечером около 19.00 (14.00 мск), когда многие посетители бассейна "Жуйлай" в районе Фаншань почувствовали головокружение и рвоту.
Сразу после происшествия местные власти запустили план действий в чрезвычайных ситуациях - всех посетителей оперативно эвакуировали, пострадавших направили в больницы.
По состоянию на 9.00 субботы по местному времени (4.00 мск), в больницах остаются 38 человек, 23 пострадавших уже покинули медучреждения.
В настоящий момент специальная следственная комиссия ведет проверку и выясняет причины утечки.
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
24 июля, 09:16
По остаточному принципу. России грозит "второй Чернобыль"?В Росприроднадзоре предупредили об угрозе "второго Чернобыля" в России. В эфире радио Sputnik заслуженный эколог РФ Андрей Пешков назвал возникшую на заводе "Усольехимпром" ситуацию системной проблемой.
001030
Обсудить 0
ПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Женщина с ребенком
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
РИА
Новости
Кадр из сериала Чернобыль
Создатели "Чернобыля" удалили важную сцену из сериала
Землетрясение в Индонезии
Один человек погиб, четверо пострадали при землетрясении в Индонезии
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Многофункциональный истребитель Су-57
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
Участок Филевской линии московского метро закрыт на выходные
Убитая девушка-блогера Екатерина
Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о "дорогих" мужчинах
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за воровства, сообщили в ЛНР
Гибель диджея в ДТП попала на видео
Гибель диджея в ДТП попала на видео
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду в России этим летом
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США объявили о введении новых санкций против России
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Мэри Трейнер (Marie Trainer)
Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Названа зарплата Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
09:31В Крыму слова директора сафари-парка о пожарах в Сибири назвали гнусными
09:27Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
09:24В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана
09:21Площадь пожара в центре Москвы выросла до пяти тысяч "квадратов"
09:16Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"
09:15Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:09Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
09:08Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара
09:03Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
08:56В МЧС рассказали о травме пострадавшего при пожаре в Москве сотрудника
08:54Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета
08:54Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
08:47Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
08:40В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
08:31Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"
08:29В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи
08:27Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
08:22В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
08:14При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный
Лента новостейМолния