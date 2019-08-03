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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

06:00
31558
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало в новом мультимедийном разделе видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии.
На видео, снятом с беспилотников, показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб. В частности, на одном из них запечатлено поражение пикапа боевиков группировки "Хайят тахрир аль-Шам"* с реактивной установкой залпового огня. В другом ролике показано уничтожение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ) на севере Хамы.
Когда именно были нанесены удары, не уточняется.
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*Запрещенная в России террористическая группировка
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Война в СирииМинистерство обороны РоссииВойна в СирииМинистерство обороны РФСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Какое героическое заглавие, я и вправду подумал, что уничтожили артиллерию и обстрелы прекратятся. На деле телегу с стволом подорвали.
3 августа, 06:33
СИСавелий Иванович
70101156
так, подождите, мы же уже как минимум 2 раза окончательно уходили из Сирии ...
3 августа, 06:11
Александр Боровских
52110155
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