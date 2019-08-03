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РИА Новости

Жителей деревни в Канаде эвакуируют из-за ЧП с поездом с химикатами

04:58
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жители деревни Ирвайн канадской провинции Альберта обязаны эвакуироваться из-за схода поезда с рельсов, так как есть опасность воздействия химикатов, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте службы оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции.
"Из соображений безопасности все жители, проживающие в радиусе 7 километров от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район", - говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, жители могут подвергнуться воздействию химикатов.
Телеканал CBC News добавляет, что в районе Сайпресс, в котором расположена деревня, объявлено чрезвычайное положение.
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