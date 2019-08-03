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РИА Новости

В США назвали сумму расходов на расследование Мюллера

04:55
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© AP Photo / Carolyn KasterСпецпрокурор Роберт Мюллер
Спецпрокурор Роберт Мюллер
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спецпрокурор Роберт Мюллер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" стоило около 32 миллионов долларов, следует из документов, опубликованных американским минюстом в пятницу.
В декабре прошлого года сообщалось, что работа команды Мюллера за полтора года обошлась в 25 миллионов долларов. Как следует из новых документов, речь идет о двух линиях расходов, которые направлялись на расследование, занявшее два года. Около 16 миллионов выделялось непосредственно Мюллеру, другая половина - его офису.
За последние полгода были израсходованы 4,1 миллиона долларов на поддержание работы офиса и персонал, которые были выделены непосредственно Мюллеру. Вместе же прямые и непрямые расходы за последние 6 месяцев работы команды Мюллера составили 6,5 миллиона долларов, следует из документов ведомства опубликованных в пятницу.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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