Гутерреш призвал участников венесуэльских переговоров не оставлять усилий

ООН, 3 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает участников диалога между властями и оппозицией Венесуэлы сохранять приверженность переговорному процессу, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь призывает основных политических деятелей Венесуэлы и их представителей на переговорах сохранять полную приверженность этим усилиям на благо венесуэльского народа", - сказано в документе.
По его словам, Гутерреш приветствует заявление норвежского МИД от 2 августа о том, что представители основных политических сил в Венесуэле продолжают переговоры, начатые в Осло.
"Генеральный секретарь вновь заявляет о своей решительной поддержке норвежской инициативы. Для мирного разрешения кризиса необходимо срочно достичь договоренности на переговорах", - указал он.
Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в пятницу о появлении возможных пунктов договоренностей между властями страны и оппозицией в ходе очередного раунда переговоров на Барбадосе.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.