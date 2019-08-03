Гутерреш призвал участников венесуэльских переговоров не оставлять усилий

ООН, 3 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает участников диалога между властями и оппозицией Венесуэлы сохранять приверженность переговорному процессу, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь призывает основных политических деятелей Венесуэлы и их представителей на переговорах сохранять полную приверженность этим усилиям на благо венесуэльского народа", - сказано в документе.

По его словам, Гутерреш приветствует заявление норвежского МИД от 2 августа о том, что представители основных политических сил в Венесуэле продолжают переговоры, начатые в Осло.

"Генеральный секретарь вновь заявляет о своей решительной поддержке норвежской инициативы. Для мирного разрешения кризиса необходимо срочно достичь договоренности на переговорах", - указал он.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в пятницу о появлении возможных пунктов договоренностей между властями страны и оппозицией в ходе очередного раунда переговоров на Барбадосе.