Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T04:18Z
https://ria.ru/20190803/1557134037.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155690/29/1556902999_0:71:2362:1400_1036x0_80_0_0_eb752c374d29be967f87d6555269b663.jpg
РИА Новости

КНДР опровергла оценки США и Южной Кореи о последних испытаниях ракет

04:18
909
© REUTERS / KCNAИспытания ракет в КНДР
Испытания ракет в КНДР
© REUTERS / KCNA
ТОКИО, 3 авг - РИА Новости. КНДР утверждает, что испытала 2 августа реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет, что уже второй раз подряд расходится с оценками военных США и Южной Кореи. Они считают выпущенные в Японское море северокорейские ракеты баллистическими, хотя и малой дальности.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало в субботу официальное сообщение о том, что Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новой РСЗО. В результате были подтверждены возможности контроля над высотой полета ракет, изменением их траектории, проверены точность попадания в цель и сила взрыва боеголовки.
Как сообщили южнокорейские военные, в ночь на пятницу КНДР произвела пуски двух реактивных снарядов неустановленного типа в провинции Хамгён-Намдо. Они преодолели около 220 километров в сторону Японского моря, достигнув максимальной высоты в 25 километров.
Южнокорейское агентство Рёнхап сообщало, что эксперты США и Южной Кореи полагают, что это были такие же баллистические ракеты малого радиуса действия, как и испытанные 31 июля.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
01:41
СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
СБ ООН запрещает разработки и испытания в КНДР баллистических ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.
Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что пуски северокорейских ракет малого радиуса действия не нарушают договоренностей, которые он и Ким Чен Ын достигли в Сингапуре в июне 2018 года. Тогда речь шла только о ракетах среднего и дальнего радиуса действия.
Последние испытания в КНДР ракет малой дальности стали третьими в течение недели. Так, 31 июля Пхеньян испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250-300 километров в сторону Японского моря, достигнув высоты в 30 километров. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля: они пролетели 430 километров на максимальной высоте 50 километров.
Нынешняя серия испытаний ракет в КНДР проводится в преддверии американо-южнокорейских военных учений "Тонмэн", которые Пхеньян считает подготовкой к войне на Корейском полуострове.
Здание ООН в Нью-Йорке
Вчера, 23:32
Китай призвал облегчить санкции против КНДР
500210
Обсудить 0
Ким Чен ЫнКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
Американский политолог объяснил вред санкций против "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Вид на Каракас
Венесуэла потребовала от ООН действий из-за угроз США
Спецпрокурор Роберт Мюллер
В США назвали сумму расходов на расследование Мюллера
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал участников венесуэльских переговоров не оставлять усилий
Лента
новостей
Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Карета скорой помощи в Канаде
Жителей деревни в Канаде эвакуируют из-за ЧП с поездом с химикатами
Землетрясение в Индонезии
Один человек погиб, четверо пострадали при землетрясении в Индонезии
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Названа зарплата Зеленского
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Лесные пожары
Ученый: пожары в Сибири могут сами потухнуть через две недели
Здание ООН в Нью-Йорке
Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США объявили о введении новых санкций против России
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Якутии и Свердловской области выделили средства на создание школьных мест
09:33ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
09:31В Крыму слова директора сафари-парка о пожарах в Сибири назвали гнусными
09:27Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
09:24В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана
09:21Площадь пожара в центре Москвы выросла до пяти тысяч "квадратов"
09:16Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"
09:15Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:09Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
09:08Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара
09:03Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
08:56В МЧС рассказали о травме пострадавшего при пожаре в Москве сотрудника
08:54Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета
08:54Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
08:47Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
08:40В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
08:31Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"
08:29В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи
08:27Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
08:22В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
Лента новостейМолния