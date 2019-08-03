КНДР опровергла оценки США и Южной Кореи о последних испытаниях ракет

ТОКИО, 3 авг - РИА Новости. КНДР утверждает, что испытала 2 августа реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет, что уже второй раз подряд расходится с оценками военных США и Южной Кореи. Они считают выпущенные в Японское море северокорейские ракеты баллистическими, хотя и малой дальности.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало в субботу официальное сообщение о том, что Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новой РСЗО. В результате были подтверждены возможности контроля над высотой полета ракет, изменением их траектории, проверены точность попадания в цель и сила взрыва боеголовки.

Как сообщили южнокорейские военные, в ночь на пятницу КНДР произвела пуски двух реактивных снарядов неустановленного типа в провинции Хамгён-Намдо. Они преодолели около 220 километров в сторону Японского моря, достигнув максимальной высоты в 25 километров.

Южнокорейское агентство Рёнхап сообщало, что эксперты США и Южной Кореи полагают, что это были такие же баллистические ракеты малого радиуса действия, как и испытанные 31 июля.

СБ ООН запрещает разработки и испытания в КНДР баллистических ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что пуски северокорейских ракет малого радиуса действия не нарушают договоренностей, которые он и Ким Чен Ын достигли в Сингапуре в июне 2018 года. Тогда речь шла только о ракетах среднего и дальнего радиуса действия.

Последние испытания в КНДР ракет малой дальности стали третьими в течение недели. Так, 31 июля Пхеньян испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250-300 километров в сторону Японского моря, достигнув высоты в 30 километров. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля: они пролетели 430 километров на максимальной высоте 50 километров.