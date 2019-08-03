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РИА Новости

Венесуэла потребовала от ООН действий из-за угроз США

03:59
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада потребовал в пятницу от Совета Безопасности организации незамедлительных действий в ответ на угрозы США ввести блокаду против страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая "объем иностранной помощи, который получает" Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.
"Сегодня мы требуем у этого Совета Безопасности, чтобы он немедленно начал действовать для предотвращения катастрофы от неминуемых военных действий против Венесуэлы, уже объявленных одним из постоянных членов Совета - правительством США", - заявил Монкада в ходе своего выступления.
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По словам венесуэльского дипломата, возможное введение морской блокады в качестве силовых действий против какой-либо страны прописано в статье 41 Хартии ООН, но может быть применено только решением СБ ООН в случае угрозы миру или при актах агрессии.
"Когда же этот Совет одобрил эти силовые действия? Когда было определено СБ ООН, что Венесуэла является угрозой миру, или нарушает мир, или совершила акты агрессии? Остается очевидным, что нет ни одного измышления для обоснования таких серьезных действий и не существует ни одного законного основания для этого. Все угрозы и действия США против Венесуэлы незаконны, преступны и могут иметь катастрофические последствия для гражданского населения", - заметил Монкада.
"Мы срочно просим Совет Безопасности, чтобы он заставил выполнять Хартию ООН, защитил международное право, чтобы он сохранил мир, остановил войну Трампа", - заявил венесуэльский дипломат.
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Дональд ТрампСовет Безопасности ООНВенесуэлаООНСШАВ мире
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