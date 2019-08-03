Венесуэла потребовала от ООН действий из-за угроз США

"Когда же этот Совет одобрил эти силовые действия? Когда было определено СБ ООН, что Венесуэла является угрозой миру, или нарушает мир, или совершила акты агрессии? Остается очевидным, что нет ни одного измышления для обоснования таких серьезных действий и не существует ни одного законного основания для этого. Все угрозы и действия США против Венесуэлы незаконны, преступны и могут иметь катастрофические последствия для гражданского населения", - заметил Монкада.