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РИА Новости

Эксперт рассказала, как выбрать спелый арбуз

03:22
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CC0 / Pixabay/ponce_photography / Арбуз
Арбуз
CC0 / Pixabay/ponce_photography /
Арбуз. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Чтобы выбрать спелый арбуз, нужно похлопать по коре и обратить внимание на блестящую поверхность и хвостик ягоды, рассказала РИА Новости начальник управления Московской инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.
Всемирный день арбуза отмечается 3 августа.
"У зрелого арбуза должна быть блестящая поверхность с ярко выраженным рисунком на коре, засохший хвостик", - рассказала Зайцева.
Хороший арбуз можно определить с помощью постукиваний по коре.
"При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст", - добавила эксперт.
Если вы приобретаете разрезанный арбуз, то следует обратить внимание также на мякоть ягоды. Она должна быть красная, с семенами черного или коричневого цвета, без слизи. Из-за высокого содержания сахарозы мякоть арбуза должны быть сладкая на вкус.
Однако, по мнению эксперта, лучше приобретать целый, не разрезанный арбуз.
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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать арбуз
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