Эксперт рассказала, как выбрать спелый арбуз

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Чтобы выбрать спелый арбуз, нужно похлопать по коре и обратить внимание на блестящую поверхность и хвостик ягоды, рассказала РИА Новости начальник управления Московской инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.

Всемирный день арбуза отмечается 3 августа.

"У зрелого арбуза должна быть блестящая поверхность с ярко выраженным рисунком на коре, засохший хвостик", - рассказала Зайцева.

Хороший арбуз можно определить с помощью постукиваний по коре.

"При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст", - добавила эксперт.

Если вы приобретаете разрезанный арбуз, то следует обратить внимание также на мякоть ягоды. Она должна быть красная, с семенами черного или коричневого цвета, без слизи. Из-за высокого содержания сахарозы мякоть арбуза должны быть сладкая на вкус.