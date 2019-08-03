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РИА Новости

Банки во втором квартале выдали россиянам рекордную сумму на автокредиты

03:40
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© Fotolia / Руслан БородинДевушка выбирает новый автомобиль
Девушка выбирает новый автомобиль
© Fotolia / Руслан Бородин
Девушка выбирает новый автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские банки во втором квартале текущего года выдали россиянам рекордную сумму на автокредиты - в 152 миллиарда рублей, что больше показателя за первый квартал на 25%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Объём выдачи автокредитов во втором квартале немного превысил объем кредитов, выданных в четвертом квартале 2018 года, когда дилеры массово проводили маркетинговые акции, в том числе предоставляя акционные скидки, для выполнения годовых планов продаж", - говорится в исследовании. При этом, отмечают аналитики, рост показателя по отношению к предыдущему рекорду в 150,3 миллиарда рублей составил всего 1,1%.
Установили новый рекорд россияне и по количеству взятых кредитов. По данным экспертов, во втором квартале банки выдали 202,5 тысячи автокредитов, что стало историческим максимум. Предыдущий рекорд был установлен россиянами в четвертом квартале 2018 года, когда было взято 197,1 тысячи кредитов. В результате количество автокредитов в общем портфеле банков по итогам квартала выросло на 1,6%, до 1,55 миллиона кредитов.
При этом средний размер автокредита, хотя и вырос за квартал на 1,5% - до 750,8 тысячи рублей, "не дотянул" до зафиксированного в прошлом году максимума в 762,6 тысячи рублей.
В результате, рекордные выдачи позволили банкам нарастить портфель автокредитов за апрель-июнь на 5,1%, до 736,3 миллиарда рублей. "Портфель автокредитов имеет устойчивую тенденцию к росту уже четыре квартала подряд после некоторого спада летом прошлого года, а уровень его риска, по-прежнему, остается на минимальных уровнях, что также стимулирует банки к развитию автокредитования", - подчеркивают эксперты.
По данным ЦБ, по итогам июня общий портфель розничных кредитов в стране продолжил рост, увеличившись за месяц на 1,4% - до 16,329 триллиона рублей.
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