Милонов предложил разработать специальные правила для Rammstein и Мадонны

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МИД Сергею Лаврову подумать над введением в России дополнительных правил для иностранных артистов, таких, как Мадонна и Rammstein, например, запретить им критиковать со сцены российские традиции и законодательство.

Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что нередко западные знаменитости злоупотребляют русским гостеприимством и во время своих выступлений переступают грань допустимого.

"К примеру, выдающаяся американская певица Мадонна, помимо своей концертной программы, в России высказывала свои политические пристрастия и пыталась вести политическую агитацию в части критики российского законодательства", - пишет Милонов.

Депутат считает, что по такому же пути идет немецкая музыкальная группа Rammstein, которая сейчас находится с гастролями в России. По словам Милонова, во время своего недавнего выступления в Москве, немецкие музыканты "продемонстрировали явное неуважение к нравственным традициям России и к духу нашего закона".

"Безусловно, любой артист и художник имеет право на определенную свободу самовыражения и творчество. Цензура и рамки в современном мире, во многом, не могут быть применены. Но должны существовать определенные границы, за которые приезжие гости переступать не должны. В данном случае прошу Вас оценить возможность введения дополнительных правил для иностранных артистов, прибывающих в нашу страну", - пишет Милонов в обращении на имя Лаврова.