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РИА Новости
Культура

Милонов предложил разработать специальные правила для Rammstein и Мадонны

03:15
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© РИА Новости / Игорь РуссакВиталий Милонов
Виталий Милонов
© РИА Новости / Игорь Руссак
Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МИД Сергею Лаврову подумать над введением в России дополнительных правил для иностранных артистов, таких, как Мадонна и Rammstein, например, запретить им критиковать со сцены российские традиции и законодательство.
Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что нередко западные знаменитости злоупотребляют русским гостеприимством и во время своих выступлений переступают грань допустимого.
"К примеру, выдающаяся американская певица Мадонна, помимо своей концертной программы, в России высказывала свои политические пристрастия и пыталась вести политическую агитацию в части критики российского законодательства", - пишет Милонов.
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Депутат считает, что по такому же пути идет немецкая музыкальная группа Rammstein, которая сейчас находится с гастролями в России. По словам Милонова, во время своего недавнего выступления в Москве, немецкие музыканты "продемонстрировали явное неуважение к нравственным традициям России и к духу нашего закона".
"Безусловно, любой артист и художник имеет право на определенную свободу самовыражения и творчество. Цензура и рамки в современном мире, во многом, не могут быть применены. Но должны существовать определенные границы, за которые приезжие гости переступать не должны. В данном случае прошу Вас оценить возможность введения дополнительных правил для иностранных артистов, прибывающих в нашу страну", - пишет Милонов в обращении на имя Лаврова.
С точки зрения депутата, иностранные певцы, художники и артисты не должны публично заниматься политической деятельностью, критиковать законодательство или российские культурные, религиозные и иные традиции во время своего выступления или гастролей.
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