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РИА Новости
Новое оружие России

В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет"

03:11
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© Фото : ООО "Военно-промышленная компания" В России начались испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет"
В России начались испытания бронеавтомобилей нового поколения Атлет
© Фото : ООО "Военно-промышленная компания"
В России начались испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет"
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начинаются в России, рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
По его словам, опытные образцы "Атлета" приступят к программе предварительных испытаний в понедельник, 5 августа. "В них примут участие представители заказчика, научно-исследовательских институтов, а также подразделений и предприятий ВПК", - сказал собеседник агентства.
Красовицкий уточнил, что в испытаниях участвуют опытные образцы "Атлета" в вариантах АСН (автомобиль специального назначения) и АМН-2 (автомобиль многоцелевого назначения в пятидверной модификации).
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"В ходе испытаний машинам предстоит преодолеть тысячи километров бездорожья, магистральных и специальных трасс, пересеченной местности, в том числе и с прицепом массой 2,5 тонны. Это не один десяток тысяч километров. Машины пройдут проверку на работоспособность в условиях низких (до минус 50°С) и высоких температур (не менее +50°С), на бродоходимость", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, машины пройдут проверку на обстрел и на подрыв.
Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.
Основные отличия новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" — увеличенная до 1,6 тысячи килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограммов в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.
Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне и другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.
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