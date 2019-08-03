В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начинаются в России, рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.

По его словам, опытные образцы "Атлета" приступят к программе предварительных испытаний в понедельник, 5 августа. "В них примут участие представители заказчика, научно-исследовательских институтов, а также подразделений и предприятий ВПК", - сказал собеседник агентства.

Красовицкий уточнил, что в испытаниях участвуют опытные образцы "Атлета" в вариантах АСН (автомобиль специального назначения) и АМН-2 (автомобиль многоцелевого назначения в пятидверной модификации).

"В ходе испытаний машинам предстоит преодолеть тысячи километров бездорожья, магистральных и специальных трасс, пересеченной местности, в том числе и с прицепом массой 2,5 тонны. Это не один десяток тысяч километров. Машины пройдут проверку на работоспособность в условиях низких (до минус 50°С) и высоких температур (не менее +50°С), на бродоходимость", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, машины пройдут проверку на обстрел и на подрыв.

Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

Основные отличия новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" — увеличенная до 1,6 тысячи килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограммов в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.