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РИА Новости

В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

03:06
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 авг -РИА Новости. Соединенные Штаты взяли на себя функции верховного арбитра и забыли про презумпцию невиновности, говорится в заявлении посольства России в США, посвященном введению второго пакета санкций против России из-за "дела Скрипалей".

"Нам так и не представили никаких свидетельств российской причастности к произошедшему в Солсбери, а британская сторона до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента. Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии", - заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что США, применив против России закон "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение", "в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений".
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Новые американские санкции против России

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
Подписанный президентом Дональдом Трампом закон предусматривает запрет на выдачу займов, предоставление финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений, а также запрет американским банкам кредитовать правительство России.
Представитель МИД Мария Захарова отметила, что несмотря на "откровенную провокацию" в деле об отравлении Скрипалей, этот инцидент вновь используется в качестве предлога для санкций на основании закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием" и специального исполнительного распоряжения Белого дома.
Дипломат также напомнила, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия Россия давно ликвидировала его запасы, в чем неоднократно могли убедиться международные инспекторы.

Отравление в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.
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Политолог: новые санкции США только выглядят как существенная мераСтало известно, какие конкретно санкции вводят США против России по делу Скрипалей. Эти меры прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
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