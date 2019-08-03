Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщали, что что Су-57, а также новый легкий военно-транспортный Ил-112В покажут иностранным делегациям на авиасалоне МАКС-2019. При этом не уточнялось, как именно будет происходить показ. До этого Су-57 принимал участие только в летной программе и никогда не демонстрировался в статике.

"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что истребитель примет участие и в летной программе авиасалона.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.