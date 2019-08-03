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РИА Новости
Новое оружие России

Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

03:03
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Многофункциональный истребитель Су-57 . Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщали, что что Су-57, а также новый легкий военно-транспортный Ил-112В покажут иностранным делегациям на авиасалоне МАКС-2019. При этом не уточнялось, как именно будет происходить показ. До этого Су-57 принимал участие только в летной программе и никогда не демонстрировался в статике.
"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.
Там также уточнили, что истребитель примет участие и в летной программе авиасалона.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Минобороны на выставке "Армия-2019" заключило контракт на закупку 76 истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в ВКС РФ в 2019 году. В брошюре, посвященной 80-летию ОКБ им. Сухого (входит в ОАК), сообщалось, что Су-57 запущен в серийное производство.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
29 июля, 16:25
Началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей Су-57
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Новое оружие РоссииСу-57Объединенная авиастроительная корпорацияРоссияБезопасность
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