Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

"Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией - ред.). Это было очень тяжело (сделать) в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва", - сказал он, общаясь с журналистами в пятницу.

Трамп обычно называет "охотой на ведьм" расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США, которое проводил Мюллер. Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.