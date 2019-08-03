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РИА Новости

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

03:01
29709
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
"Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией - ред.). Это было очень тяжело (сделать) в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва", - сказал он, общаясь с журналистами в пятницу.
Трамп обычно называет "охотой на ведьм" расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США, которое проводил Мюллер. Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
00:47
Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
2513685857
Обсудить 32
Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Какой-то конвейер тупости и идиотизма... Санкции, голословные обвинения, свинское отношение в дипломатии, прямое вмешательство в дела России с помощью всевозможных НКО и откровенных наймитов... И на тебе, приехали, преград нет, отношения хорошие... С дуба упал, что ли, Дональд?
3 августа, 04:04
Вячеслав Братчиков
7360103
Да, наши отношения становятся с каждым днём всё замечательнее и замечательнее, поэтому надо отблагодарить Россию новой порцией санкций!
3 августа, 05:12
salivina
25160002
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