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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле министр заявил о прогрессе в достижении соглашения с оппозицией

02:56
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в пятницу о появлении возможных пунктов договоренностей между властями страны и оппозицией в ходе очередного раунда переговоров на Барбадосе.
"Думаю, что этот последний раунд дает нам возможность говорить, что сейчас мы достигаем пунктов возможного соглашения с венесуэльской оппозицией", - заявил Родригес в эфире государственного телевидения.
Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы идут на Барбадосе с начала июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров даже с дьяволом ради мира в стране, и выразил благодарность оппозиции за участие в диалоге.
Ранее Мадуро говорил, что всего установлены шесть пунктов, по которым ведется дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично относительно итогов диалога.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаВ мире
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