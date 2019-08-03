В Венесуэле министр заявил о прогрессе в достижении соглашения с оппозицией

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в пятницу о появлении возможных пунктов договоренностей между властями страны и оппозицией в ходе очередного раунда переговоров на Барбадосе.

"Думаю, что этот последний раунд дает нам возможность говорить, что сейчас мы достигаем пунктов возможного соглашения с венесуэльской оппозицией", - заявил Родригес в эфире государственного телевидения.

Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы идут на Барбадосе с начала июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров даже с дьяволом ради мира в стране, и выразил благодарность оппозиции за участие в диалоге.