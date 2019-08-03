Совет директоров "Газпром нефти" выдвинул новых кандидатов в свой состав

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Совет директоров "Газпром нефти" выдвинул 13 кандидатов в свой состав, в том числе новых, при этом на текущий момент в совдире компании 11 человек, следует из материалов .

Так, среди новых кандидатов оказались зампреды правления "Газпрома" Виталий Маркелов, Фамил Садыгов, член правления, начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, член правления, начальник департамента добычи Сергей Меньшиков.

В то же время в состав совета выдвинуты и его действующие члены - глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, первые заместители начальников департаментов "Газпрома" Владимир Алисов и Андрей Дмитриев, член правления "Газпрома" Елена Михайлова, заместитель председателя правления - руководитель аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа, генеральный директор "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев, экс-губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. В список кандидатов не вошел бывший зампред правления "Газпрома", а ныне замминстра финансов Андрей Круглов, а также управляющий директор Gazprom Germania GmbH Игорь Федоров.

Выдвинутый список кандидатов в новый состав совета директоров "Газпром нефти" будет предложен для голосования на внеочередном собрании акционеров компании 2 сентября.

"Газпром нефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2018 году составила 92,88 миллиона тонн нефтяного эквивалента, а нефти, конденсата и жидких углеводородов - 62,99 миллиона тонн.