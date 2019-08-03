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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле

02:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что готов сесть за стол переговоров даже с дьяволом ради мира в стране.
"Я благодарен оппозиции за участие в переговорах на Барбадосе. Меня спрашивают, почему я сел за стол переговоров с теми, кто пытался меня свергнуть и убить, с теми, кто призывает к иностранному вторжению в страну. За мир, единство, независимость нашей страны я готов говорить даже с дьяволом", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы идут на Барбадосе с начала июля. 4 августа будет ровно год с момента попытки покушения на Мадуро с применением дронов со взрывчаткой.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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