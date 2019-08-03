Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что готов сесть за стол переговоров даже с дьяволом ради мира в стране.
"Я благодарен оппозиции за участие в переговорах на Барбадосе. Меня спрашивают, почему я сел за стол переговоров с теми, кто пытался меня свергнуть и убить, с теми, кто призывает к иностранному вторжению в страну. За мир, единство, независимость нашей страны я готов говорить даже с дьяволом", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы идут на Барбадосе с начала июля. 4 августа будет ровно год с момента попытки покушения на Мадуро с применением дронов со взрывчаткой.