Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле

"Я благодарен оппозиции за участие в переговорах на Барбадосе. Меня спрашивают, почему я сел за стол переговоров с теми, кто пытался меня свергнуть и убить, с теми, кто призывает к иностранному вторжению в страну. За мир, единство, независимость нашей страны я готов говорить даже с дьяволом", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.