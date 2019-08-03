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РИА Новости

Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств

01:45
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон увеличивает размеры административных штрафов за нарушения при проектировании, строительстве, изготовлении и установке радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также вводит новую штрафную норму за неосуществление фактической установки радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства по месту регистрации. Соответствующие изменения вносятся в КоАП.
Согласно закону, штраф за изготовление и установку радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств без обязательного разрешения для граждан составит от полутора тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией устройств, для должностных лиц - от трех тысяч до шести тысячи рублей с конфискацией устройств, для юридических лиц - от 30 тысяч до 60 тысяч рублей с конфискацией.
Кроме того, указывается в документе, неосуществление установки радиоэлектронного средства по месту, указанному при регистрации устройства, либо установка средства вне места регистрации влечет предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до одной тысячи рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 до одной тысячи рублей, для юридических лиц - от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.
Фактом, подтверждающим правонарушение в таких обстоятельствах, является неоднократно выявленное на протяжении трех месяцев неосуществление фактической установки таких средств или устройств по месту регистрации.
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