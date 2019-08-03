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РИА Новости

Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов

01:37
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование межбюджетных отношений и обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ устанавливает порядок распределения трансфертов, а также бюджетных кредитов, и направлен на поддержание сбалансированности бюджетов регионов, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В частности, по его словам, законом вводится новая форма межбюджетного трансферта - "горизонтальная" субсидия, когда деньги могут направляться из бюджета одного региона в бюджет другого региона напрямую. Механизм предоставления таких субсидий будет применяться и на местном уровне.
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Предельный размер дефицита бюджетов субъектов РФ законом сокращается до 10% с 15% годового объема доходов бюджета региона без учета финансовой помощи из федерального центра.
Финансовые органы субъектов РФ не позднее 15 ноября должны будут утверждать перечень всех муниципальных образований, являющихся дотационными, а не только с уровнем дотационности более 5%. Предельный размер не распределенного между бюджетами субъектов РФ объема субсидий увеличивается до 10% с 5% общего объема соответствующей субсидии, который может быть утвержден законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.
Закон также допускает предоставление бюджетных кредитов государственным внебюджетным фондам на срок, не превышающий 180 дней, при условии их возврата не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.
Закон должен вступить силу через 10 дней после его официального опубликования.
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