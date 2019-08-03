Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа

"Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно. Это блокада. Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы", - сообщил Мадуро в эфире государственного телевидения.