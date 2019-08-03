Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.
Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая "объем иностранной помощи, который получает" Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.
"Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно. Это блокада. Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы", - сообщил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Мадуро осудил заявление Трампа. "Я говорю Дональду Трампу - преступный империализм не справится с Венесуэлой, моря Венесуэлы будут свободными, суверенными и независимыми, а ходить по ним мы будем так, как сами решим. Готовьтесь к битве, если хотите ввести карантин против Венесуэлы", - подчеркнул венесуэльский лидер.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании.
Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве "президентский статус" Гуаидо назвали несуществующим.