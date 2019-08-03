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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа

01:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.
Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая "объем иностранной помощи, который получает" Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.

"Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно. Это блокада. Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы", - сообщил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Мадуро осудил заявление Трампа. "Я говорю Дональду Трампу - преступный империализм не справится с Венесуэлой, моря Венесуэлы будут свободными, суверенными и независимыми, а ходить по ним мы будем так, как сами решим. Готовьтесь к битве, если хотите ввести карантин против Венесуэлы", - подчеркнул венесуэльский лидер.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании.
Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве "президентский статус" Гуаидо назвали несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Венесуэле нужно ядерное оружие поставить. Тогда Трамп начнет улыбаться, говорить о хороших отношениях и не замечать ракетные пуски.
3 августа, 01:36
МСМаксим Солдусов
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