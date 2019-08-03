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РИА Новости

Ученые раскрыли опасность похмелья

01:10
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© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
Пьяный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Похмелье снижает функции мозга и ухудшает память, к такому выводу пришли ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне, Австралия, результаты их исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.
Ученые провели исследование с участием около сотни посетителей баров в центральном районе Брисбена. По утрам после вечеринок они проходили онлайн-опросы, а также когнитивные тесты. Выяснилось, что успешность и скорость прохождения теста напрямую зависела от количества выпитого накануне.
Авторы работы планирует продолжить изучать влияние похмелья на функции мозга, задействовав в тестировании большее число добровольцев.
Алкоголизм
28 ноября 2016, 23:00
Ученые открыли "главный" ген алкоголизмаЭксперименты на мышах помогли ученым выяснить, что ген KLB является главным регулятором алкогольного "аппетита" человека, который определяет то, как много может выпить его обладатель и как часто ему хочется это сделать.
Ранее группа российских ученых открыла несколько ранее неизвестных вариаций генов, встречающихся у сильно пьющих жителей нашей страны.
Исследователи выяснили, что алкоголизм развивается не из-за слабой воли или каких-то других проблем с характером. Причина заключается в мутации генов, отвечающих за переработку этанола и работу определенных частей "центра удовольствия" и других регионов мозга, связанных с самоконтролем и импульсивным поведением.
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АвстралияРИА Наука
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