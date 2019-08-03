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РИА Новости

Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе

01:04
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок включения военных в число участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее законодательство, определяющее основания для включения военнослужащих в реестр участников НИС, допускало неоднозначное толкование, что могло ущемлять права военных, которые не воспользовались правом стать участниками НИС, были уволены с военной службы и в дальнейшем заключили новые контракты о прохождении военной службы. Такие военнослужащие включались в НИС в обязательном порядке с даты заключения нового контракта.
Исходя из этого, чтобы исключить неоднозначное толкование, закон закрепляет норму о добровольном участии в НИС военнослужащих, которые ранее не воспользовались правом стать ее участниками, были уволены с военной службы и в дальнейшем заключили новые контракты о прохождении военной службы.
Устанавливается также, что военнослужащие, которые были признаны нуждающимися в жилых помещениях, но не изъявившие желание, не могут являться участниками НИС.
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