Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан прокомментировали в Facebook видеообращение депутата Верховной рады Андрея Иванчука, который ранее пообещал главе государства профинансировать ремонт дорог на 175 миллионов гривен ($6,9 млн) к селу Космач Косовского района Ивано-Франковской области.
"По просьбе президента Украины о помощи отремонтировать дорогу в Космаче, то, думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа", - сказал Иванчук в своем видеообращении в Facebook в пятницу.
Зеленский в комментариях к посту Иванчука написал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".
Также к комментариям присоединился и глава офиса президента Богдан, который написал: "Нет. Президент верит, что вы профинансируете эти работы".