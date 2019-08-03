Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог

"По просьбе президента Украины о помощи отремонтировать дорогу в Космаче, то, думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа", - сказал Иванчук в своем видеообращении в Facebook в пятницу.