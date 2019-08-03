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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы

00:49
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США продолжают агрессивную политику против Венесуэлы, доказательством этому служат планы Вашингтона ввести блокаду Каракаса, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая "объем иностранной помощи, который получает" Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.
"Подтверждение Трампом того факта, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, полагаю, служит ещё одним свидетельством продолжения агрессивного курса Вашингтона в отношении этой страны. С одной стороны, Трампу срочно нужны хоть какие-то доказательства того, что санкции работают. Ведь нигде, по большому счету, они не помогли, и не повлияли на политику репрессируемых стран. В этом плане, возможно, в Белом доме считают Венесуэлу "слабым звеном" и надеются на какие-то видимые достижения, или что-то, что можно выдать за них, вроде готовности Каракаса к переговорам с оппозицией", - заявил Косачев РИА Новости.
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Косачев отметил, что такие меры, как блокада и изоляция, бьют не по правительствам, а по простому населению. "И поэтому "санкционеры" откровенно лгут, говоря, что этими мерами хотят "побудить власти других стран изменить свою внешнюю политику". На самом деле это самое откровенное стимулирование проблем у населения других стран и поощрения протестных настроений, то есть форма самого откровенного вмешательства во внутренние дела. Они абсолютно уверены, что Венесуэла, как и другие государства, неподконтрольные Западу, не сменят свой курс, но "гуманистически" хотят, чтобы людям в этих странах плохо жилось, выдавая это за "неэффективную экономическую политику властей", - заявил Косачев.
По его словам, реальные просчеты властей в подвергаемых санкциям государствах, если блокируют их счета на миллиарды долларов, лишают кредитов и инвестиций, имеют место быть, однако абсолютно цинично ставить их в пример неэффективности.
"Но именно на это и делается расчёт: смените власть на "демократическую" (эвфемизм понятия "лояльная Западу"), и заживёте хорошо. На Украине, например, сработало, но наполовину: власть сменили, жить стало хуже. Но это уже никому не интересно, главное - поднять людей на протест", - констатировал сенатор.
"В Венесуэле "блицкриг" не получился, значит могут попытаться взять измором. Впрочем, с Кубой и это не "прокатило", - напомнил Косачев.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампКонстантин КосачевВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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