Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон разработан правительством. Он предусматривает увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Правительство подчеркивало, что предлагаемая норма "не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат".

Закон увеличивает предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.

Изменение позволит устранить излишние служебные барьеры для сотрудников МВД, способных по состоянию здоровья и профессиональным качествам выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

Закон также дает сотрудникам право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. Кроме того, предусматривается, что в случае временной нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению руководителя продлевается или переносится на другой срок, определяемый руководителем с учетом пожеланий сотрудника.

Кроме того, закон предусматривает сохранить за сотрудниками органов внутренних дел до 1 января 2025 года право на увольнение в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу данного закона.