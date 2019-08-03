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РИА Новости

Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел

00:48
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон разработан правительством. Он предусматривает увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Правительство подчеркивало, что предлагаемая норма "не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат".
Закон увеличивает предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.
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Изменение позволит устранить излишние служебные барьеры для сотрудников МВД, способных по состоянию здоровья и профессиональным качествам выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.
Закон также дает сотрудникам право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. Кроме того, предусматривается, что в случае временной нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению руководителя продлевается или переносится на другой срок, определяемый руководителем с учетом пожеланий сотрудника.
Кроме того, закон предусматривает сохранить за сотрудниками органов внутренних дел до 1 января 2025 года право на увольнение в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу данного закона.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее отмечал, что принятый закон позволит повысить эффективность работы органов внутренних дел и решить проблему кадрового обеспечения МВД России.
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