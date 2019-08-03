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РИА Новости

Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США

00:47
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Вашингтон и Лондон, не имея доказательств вины РФ в "деле Скрипалей", вынуждены вести себя так, будто это является очевиным фактом, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом второго пакета санкций.
Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
Как отметил Косачев, подписание Трампом указа о введении второго пакета санкций против России является "актом скорее символическим, из категории "обвинение как доказательство".
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Политолог: новые санкции США только выглядят как существенная мераСтало известно, какие конкретно санкции вводят США против России по делу Скрипалей. Эти меры прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
"Ведь причастность России к этому инциденту по-прежнему остается в категории "хайли лайкли", и уже очевидно, что никаких реальных доказательств не последует. А значит, у Вашингтона и Лондона не остается иного выбора, как вести себя так, будто вина России очевидна", - заявил глава комитета.
Косачев напомнил, что сам Трамп продолжает "открещиваться" от связей с Россией, решая свои внутренние проблемы. Это и есть пакет целей, достигаемый новыми репрессалиями против России, которые приобретают уже все более символический, а не практический характер, убежден он.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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Захарова назвала санкции по "делу Скрипалей" откровенной провокацией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан среди прочего на основании собственных оценок информации.
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Санкции в отношении РоссииКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
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