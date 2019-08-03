Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Вашингтон и Лондон, не имея доказательств вины РФ в "деле Скрипалей", вынуждены вести себя так, будто это является очевиным фактом, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом второго пакета санкций.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

Как отметил Косачев, подписание Трампом указа о введении второго пакета санкций против России является "актом скорее символическим, из категории "обвинение как доказательство".

"Ведь причастность России к этому инциденту по-прежнему остается в категории "хайли лайкли", и уже очевидно, что никаких реальных доказательств не последует. А значит, у Вашингтона и Лондона не остается иного выбора, как вести себя так, будто вина России очевидна", - заявил глава комитета.

Косачев напомнил, что сам Трамп продолжает "открещиваться" от связей с Россией, решая свои внутренние проблемы. Это и есть пакет целей, достигаемый новыми репрессалиями против России, которые приобретают уже все более символический, а не практический характер, убежден он.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.