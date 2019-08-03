В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте

НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял отставку постоянного представителя региона при президенте России, вице-премьера правительства республики Алихана Цечоева, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.

Ранее сообщалось, что Цечоев написал заявление об увольнении по собственному желанию, он переходит на работу в Минкавказа.

"Калиматов подписал указ об освобождении Цечоева от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.