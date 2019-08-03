В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте

НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял отставку постоянного представителя региона при президенте России, вице-премьера правительства республики Алихана Цечоева, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.
Ранее сообщалось, что Цечоев написал заявление об увольнении по собственному желанию, он переходит на работу в Минкавказа.
"Калиматов подписал указ об освобождении Цечоева от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.
Сорокапятилетний Цечоев возглавлял постпредство Ингушетии при президенте РФ с декабря 2016 года, ранее он работал в Фондах социального страхования региона и России, а также первым заместителем председателя правительства Ингушетии.