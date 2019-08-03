Участок Филевской линии московского метро закрыт на выходные

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Участок Филёвской линии московского метрополитена между "Киевской" и "Кунцевской" закрыт на выходные, с 3 по 4 августа, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 5 августа, в 5.30 утра", - говорится в сообщении.

Для пассажиров закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филёвской линии открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.