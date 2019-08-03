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РИА Новости

Участок Филевской линии московского метро закрыт на выходные

05:30
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метро
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Участок Филёвской линии московского метрополитена между "Киевской" и "Кунцевской" закрыт на выходные, с 3 по 4 августа, сообщает пресс-служба столичной подземки.
"Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 5 августа, в 5.30 утра", - говорится в сообщении.
Для пассажиров закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филёвской линии открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
В районе закрытых станций работают компенсационные автобусы КМ1, следующие с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечивает связь между станциями "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты работают с 5.00 до 2.00.
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