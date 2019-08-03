Режиссер "9 ½ недель" снимет триллер с Аной де Армас и Беном Аффлеком

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Режиссер фильмов "9 ½ недель" и "Лолита" Эдриан Лайн снимет эротический триллер "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и Аной де Армас в главных ролях, сообщает Deadline.
Актеры ведут переговоры, чтобы сыграть супругов Вика и Мелинду Ван Аллен, которые давно живут без любви, но не разводятся. Вик знает об изменах жены и чуть ли не потворствует им. Но однажды терпению мужа приходит конец.
Режиссер планирует начать работу над "Глубокими водами" в ноябре. Известно, что в основу сюжета и сценария ляжет одноименный роман писательницы Патриции Хайсмит.
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