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РИА Новости
Культура

Режиссер "9 ½ недель" снимет триллер с Аной де Армас и Беном Аффлеком

02:36
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© AFP 2019 / Tiziana FabiАмериканский актер и режиссер Бен Аффлек. 19 октября 2012
Американский актер и режиссер Бен Аффлек. 19 октября 2012
© AFP 2019 / Tiziana Fabi
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Режиссер фильмов "9 ½ недель" и "Лолита" Эдриан Лайн снимет эротический триллер "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и Аной де Армас в главных ролях, сообщает Deadline.
Актеры ведут переговоры, чтобы сыграть супругов Вика и Мелинду Ван Аллен, которые давно живут без любви, но не разводятся. Вик знает об изменах жены и чуть ли не потворствует им. Но однажды терпению мужа приходит конец.
Режиссер планирует начать работу над "Глубокими водами" в ноябре. Известно, что в основу сюжета и сценария ляжет одноименный роман писательницы Патриции Хайсмит.
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КультураЭдриан ЛайнАна де АрмасКино и сериалыНовости культурыБен Аффлек
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