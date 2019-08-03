В зоопарке сняли на видео львицу, пытавшуюся наброситься на ребенка

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В зоопарке Нового Орлеана в штате Луизиана сняли на видео львицу, попытавшуюся атаковать ребенка. Остановил хищника стеклянный барьер, сообщает Travel and Leisure.
В этом зоопарке посетители могут наблюдать за хищниками через стекло.
Трехлетняя львица Зури попыталась прыгнуть на ребенка, стоящего за прозрачным ограждением.
Родители мальчика не испугались за него, и после инцидента продолжили фотографироваться на фоне атакующего животного.
Представитель зоопарка охарактеризовал львицу Зури как "игривую кошку, любящую внимание". И сообщил, что инцидент случился с ней впервые, такое поведение не характерно для нее.
Сотрудники зоопарка предупреждают, что посетители не должны провоцировать обитателей - стучать по стеклу, бросать что-либо в вольер или дразнить их. Это может нанести вред не только им, но и животным.
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