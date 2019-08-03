Мир начинается со Станицы Луганской

В четверг украинские саперы приступили к разминированию территории возле моста у Станицы Луганской. Непосвященному человеку эта фраза покажется обыденной (на то они и саперы, чтобы проводить разминирование), но на самом деле в ней каждое слово является сенсацией. За разминированием последуют ликвидация блокпостов и фортификационных сооружений, после этого — восстановление моста, связывающего подконтрольную Киеву часть Луганской области и ЛНР. Войск и вооружений на этом участке нет уже давно. Они отведены по договоренностям в Минске.

Нынешние события можно назвать этапными. Встреча в Минске, состоявшаяся в среду, дала мирному процессу зримые очертания и перспективы. Минские соглашения, которые при Порошенко были лишены даже малейшего шанса на выполнение, наконец не просто сдвинулись с мертвой точки, а как-то неожиданно быстро набрали силу и размах. Последние договоренности можно считать прообразом того мира, который установится на линии соприкосновения.

Я назвал новость о разминировании сенсационной. Все минувшие годы Киев вел обстрелы, проводил минирование и передислокацию войск, то есть продолжал войну разной степени интенсивности. Разминирование — это действие прямо противоположного характера, войну сворачивающее. И производят его не народные республики, готовые завершить дело миром в любой момент, а Украина. Она же берет на себя основную часть работ по восстановлению разрушенного ее вооруженными силами моста.

Это важная для жителей ЛНР новость, но не главная. Она просто очень выразительная и хорошо иллюстрирует ситуацию. В Минске договорились о вещах куда более важных. Перемирие отныне будет не сезонным, заключавшимся на период, связанный с уборкой урожая, началом учебного года или иным событием, требующим обеспечения режима безопасности. Украинская сторона соглашалась прекратить огонь на конкретный срок, давая таким образом понять, что войну никто заканчивать не собирается. Сезон заканчивается, договариваемся заново. Но курки продолжают оставаться взведенными. Нынешнее перемирие еще 21 июля объявлено бессрочным. И это уже совсем другая концепция, предполагающая, что стороны должны раз и навсегда зачехлить оружие.

Нарушения были и будут. Это неизбежно, когда лицом к лицу на линии соприкосновения стоят вооруженные формирования противоборствующих сторон. Контроль над ними со стороны командования никогда не бывает стопроцентным. Но сама идея прекращения огня не на время, а навсегда уже будет формировать новые отношения между противниками. Она потребует создания механизмов предотвращения случайных или провоцирующих обстрелов. Одной миссии ОБСЕ, как показывает опыт, недостаточно. Ее мониторинговые отчеты не слишком влияют на положение дел. Но поскольку новое руководство Украины ясно дает понять, что его намерения остановить военные действия более чем серьезны, предложения России о размещении миротворческого контингента между противоборствующими сторонами, думаю, будет принято скорее рано, чем поздно. Возможно, с косметическими поправками, которые дадут возможность Украине не потерять лицо.